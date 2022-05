Chanel, descubierta para el cine en Asturias: así fue su participación en "El último invierno"

Estaba cantado. Chanel Terrero tenía madera de artista y la cámara se enamora de ella. Así lo demostró en 2017 durante el rodaje de “El ultimo invierno”, película del director moscón Julio de la Fuente en la que tenía un pequeño papel que resolvió con destreza y gran personalidad. Las mismas cualidades que mostró durante su actuación en Eurovisión, donde quedó tercera tras una actuación vibrante y rotunda. La breve presencia de Chanel en Grado en octubre de 2017 dejó una grata impresión en De la Fuente, quien la había descubierto en algunas series de televisión. “Le había ofrecido antes el papel a una actriz asturiana, que lo rechazó. Llamé al representante de Chanel, le pasó el guion y al día siguiente dijo que sí, que le interesaba. Su personaje era el de una profesora acosada por un alumno. Vino, durmió en un hostal, rodó al día siguiente en el Instituto Ramón Areces en un coche de época que me prestó un amigo, cenó y a la mañana siguiente se volvió en autobús”.

Así era Chanel: “Una chica muy trabajadora, profesional al máximo, muy humilde, muy buena compañera. La peinaron y me la presentaron: ‘¿Te parece bien, Julio?’, preguntó, lo di todo por bueno. Con el vestuario pasó algo curioso, no había traído su abrigo de Madrid, así que fue a mi casa con mi mujer, Magdalena, a buscar uno, que es el que sale en la escena, y que luego llevaría mi mujer al estreno”.

Cuando el director fue a Madrid con un “pen drive” para mostrar la película a los actores, ella llegó en una moto Vespino, “siempre andaba con ella. Vio la película y dijo que estaba muy bien, que le gustaba mucho su personaje. En el estreno de Madrid en el Palacio de la Prensa no pudo estar porque estaba fuera trabajando”.

Fue una gran sorpresa saber que representaría a España en el Festival de Eurovisión: “Al principio no caía, sabía que la representante se llamaba Chanel, pero no la asociaba con la actriz de mi película. Pero luego la vi y dije: ‘¡Magdalena, si es nuestra Chanel!’ ‘Cómo va a ser ella’, me dijo mi mujer. ‘¡Mírala, mírala!’. La vi cambiada, claro. Hacía veinte años que no veía Eurovisión y esta vez lo vi por ella. Sabía que en su currículum había experiencia de danza, pero ¡representar a España! Y la coreografía y su voz están muy bien, aunque la canción no me dice nada. Mereció ganar, sin duda. Ojalá hubiera ganado porque, además de buena artista, es buena persona. Una trabajadora y luchadora nata, como yo. Alguien que cree en sí misma, que tira p’alante”.

No todo fue un camino de rosas para Chanel, que sufrió muchos ataques cuando fue seleccionada para el festival. Julio de la Fuente, que tiene entre planos su nueva película, “El hogar”, destaca que la artista tiene la “piel dura, está muy curtida y aguantó muy bien los ataques injustos de gente que no tenía que opinar. Supo estar ahí y con su papelazo tapó muchas bocas. Ojalá le vaya muy bien”.