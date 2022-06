Tras el susto que tuvo hace unos meses, Manuel Benítez dejaba la puerta abierta a una reconciliación con su hijo, Manuel Díaz, con el que llevaba años sin tener contacto por no reconocerlo públicamente. Una historia de la que ha sido testigo toda España y de la que estábamos ansiosos porque se produjera por fin el reencuentro entre ambos. Aunque ha sido en la intimidad, parece que ya han tendido puentes y el vínculo está empezando a fortalecerse.

Hoy es un día de lo más especial para Manuel Díaz, cumple 54 años y lo hace estando en el mejor momento de su vida, ahora que por fin parece que todo empieza a estar en su sitio, sobre todo con la reconciliación de su padre. Europa Press Reportajes ha podido hablar con el torero en exclusiva y nos ha confesado cómo se encuentra.

El padre de Alba Díaz nos ha confirmado que su padre Manuel Benítez y su hermano Julio no estarán con él hoy en su cumpleaños: "No creo, no creo, estaría bonito pero yo creo que más adelante a lo mejor, quien sabe" pero le quita hierro al asunto y asegura que lo celebrará con ellos más adelante: "Julio no. He estado hablando con él y está liado también hoy. Pero vamos, que estamos hablando, en contacto. Él también está entrenando y con sus cosas".

Pese a no acompañarle hoy en este día tan especial para él, Manuel no descarta que pronto haya una reunión entre ellos: "Yo creo que nos podemos reunir a lo mejor en breve y echar un rato". Y es que la relación con su padre va viento en popa y él mismo se emociona al contárnoslo: "Va la cosa muy bien, estamos muy felices y la verdad que ¿tú no me ves que estoy a gusto y estoy bien? Pues ya está. Todo poco a poco. Muy contento y con las cositas muy claras".

El Cordobés, que sigue a tope en los ruedos, nos ha comentado que la temporada va muy bien: "Va muy bien gracias a Dios. Y nada, un día muy bonito y a seguir cumpliendo". Y no deja de sorprendernos con buenas noticias, ya que también nos ha confirmado que pronto será la graduación de su hijo: "También. Muchas gracias". No cabe duda de que cumple 54 años en uno de los mejores momentos de su vida.