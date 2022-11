La Resistencia es un programa ampliamente conocido por el tono humorístico de sus presentadores. Todos los invitados que pasan por el programa saben que se exponen a que David Broncano les tome el pelo junto a los músicos, Grison y Ricardo Castelo. Fue la originalidad del formato -tipo “late night”- y los personajes seleccionados para dirigir el programa lo que le dio la fama con la que cuenta actualmente y proporcionó un lugar privilegiado en Movistar +.

Aun así, aquellos espectadores que no cuentan con esta plataforma de pago para ver el programa pueden ver algunos fragmentos a través del canal de Youtube de la resistencia. Aunque ahora las entrevistas tengan más cortes y tan solo se puedan ver unos minutos, en las anteriores temporadas los fragmentos recopilados eran más largos, con lo que se podía ver el grueso de las conversaciones que Broncano mantenía con cada invitado. No es la única red social con la que cuenta el programa, ya que, por regla general, los “clips” más icónicos, de tan solo unos segundos de duración, suelen difundirse tanto por Twitter, como por Tik Tok e Instagram.

Es en Tik Tok donde también lanzan de vez en cuando recopilatorios de algún momento cómico acontecido en alguna de las emisiones. Durante la pandemia, David Broncano siguió acudiendo al teatro donde se graba el programa. Los invitados no acudían, pero sí que hacían acto de presencia de manera telemática. En aquellos episodios emitidos y grabados durante el confinamiento varias caras conocidas participaron de manera distinta a la que el público estaba acostumbrado. Dos de ellos fueron Jaime Lorente y Úrsula Corberó, ambos en ese momento protagonistas de La Casa de Papel, cuya trama aun no había llegado a su final.

En este vídeo sacado del archivo de programas antiguos puede verse a Broncano, Lorente y Corberó jugando a una especie de “Pictionary”, donde uno de ellos dibujaba y los otros dos trataban de adivinar de qué se trataba. Cuando Jaime Lorente se encontraba dibujando, hubo un pequeño momento de confusión que acabó generando un momento icónico. David Broncano dio con la clave, ya que dijo que se trataba de un enchufe, mientras que Úrsula Corberó dijo que era una lavadora. Cuando el actor le dio por válida la respuesta a Broncano, Úrsula pensó que había ido por ella, así que empezó a celebrarlo hasta que se paró a escuchar a Broncano, que no dejaba de llamarla insistentemente. “Que no es lavadora, Úrsula, que es enchufe. La he acertado yo”. La cara de la actriz cambió de repente: “Estoy muy triste”.