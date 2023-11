De nuevo, los seguidores de Marta Peñate han sido conscientes de otro ingreso en el hospital. La influencer se ha dirigido a sus seguidores disculpándose en primer lugar "por sus pintas" para comentarles cómo había ido su paso por quirófano.

Peñate lleva unos meses inmersa en un largo proceso para quedarse embarazada. La ex de La Isla de las Tentaciones descubrió que, en principio, no podía tener hijos por una cuestión biológica. Cuenta con una enfermedad congénita llamada útero bicorne, a la que se le suma que los médicos terminaron descubriéndole también el virus del papiloma humano.

No obstante, poco a poco continúa dando pasos hacia delante para poder concebir a una criatura junto a su novio Tony Spina. Después de que se confirmara la noticia de que la extracción de ovarios había salido bien y que tenían varios intentos para ser papás, ahora ha llegado otra operación necesaria antes de intentar embarazarse de verdad.

Después de un viaje de ensueño por Nueva York junto a Spina, a Peñate le esperaba la extracción de las trompas de falopio. "Maleta preparada para pasar la noche. Estoy algo nerviosa, lo reconozco", informaba la influencer.

Una operación sensible

Antes de entrar, quiso despedirse de sus seguidores y mostrar que estaba acompañada de su novio y su madre. Después de que se le pasara el efecto de la anestesia, echó mano a su móvil para contar cómo había ido todo con un mensaje un poco preocupante: "Estoy bien, pero la verdad es que la anestesia no me ha sentado muy bien. Nada más salir de la operación me eché a llorar, pero bueno, aquí aguantando el tipo. Hago esta historia porque ya os he involucrado mucho y necesitais saber si estoy bien".

A esta historia, le siguió otra en la que Peñate se quedó al borde de las lágrimas y donde se podía leer: "Ojalá todo tenga su recompensa. Yo nunca pido a la vida cosas banales, pero sí le pido con todas mis fuerzas esto". Lo acompañó con un mensaje emotivo. "Es normal que esté sensible porque realmente todo esto lo hago por tener un hijo y muchas veces me pregunto: '¿Y si todos estos esfurzos son para nada y al final no lo consigo?' Es normal que me vengan bajonas, aunque dolor no tengo".

Su madre le ha acompañado durante todo este proceso de principio a final y ha sido la encargada de mandarle a su hija todos los mensajes positivos posibles cuando ella pierde la esperanza en torno a si estos esfuerzos valdrán la pena. Tal es su amor que la influencer subió unas historias al borde de las lágrimas mientras su madre la peinaba con un "te amo mamá".

Marta Peñate no volvió a dar noticias acerca de su estado de salud, aunque Tony Spina sí que ha querido mostrar que su novia estaba bien y a punto de irse a casa. Lo confirmó con una historia en la que aparecía la influencer bebiendo un café mientras su madre se encargaba de hacerle una trenza. Una enternecedora y familiar imagen que cerraba con Peñate diciéndole a su novio: "Ponme el zapato que ahora no puedo hacer muchas cosas".