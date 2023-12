Parece que las cosas no han ido como esperaba Jessica Bueno a su salida de Gran Hermano VIP. A pesar de su acercamiento con Luitingo dentro de la casa, la concursante salió de la casa jurando que enter ellos solo había una amistad y nada más.

La situación con su compañero de reality había escalado hacia una complicidad que podía poner en riesgo su relación fuera del programa con el que hasta ahora era su novio, Pablo Marqués, así que la modelo no ha sufrido tanto ante su salida. "Estoy en una burbuja. No sé lo que siento", confesaba Bueno antes de su salida.

Fuera de la casa le esperaba un mensaje de su novio en el móvil, que abrió en directo y le sacó su parte más emocional. Ese te quiero le daba un erspiro, después de todas las dudas durante el programa. Momentos antes, se deshacía en un abrazo con Luitingo, que rompía a llorar al no dar crédito de lo que estaba pasando: "Es mentira, ¿no?".

Sin embargo, Jessica Bueno quiso dejar claro a su salida que se trataba simplemente de una amistad: "No se trata de un amor imposible, yo he decidido y decido que somos amigos, pero aquí vivimos en una burbuja que no puedes tener claro lo que sientes ni lo que es. Algo que es amor de hogar y familia se puede confundir ".

El que parece no habérselo tomado igual ha sido el propio Pablo Marqués. El artista acaba de hacer un movimiento en redes que apunta hacia una posible ruptura: todas las fotos con Jessica Bueno han desaparecido de su perfil. Lo último de lo que tenemos rastro es de unas fotografías suyas en la piscina mientras su novia participaba en el programa con un mensaje muy normal: "Combinación perfecta de amigos, comida y relax... ¡Thanksgiving day! ".

De ser así, supondría el final de una relación que se confirmó en marzo en un momento muy delicado para ella, puesto que unos meses antes se había separado de su marido Jota Peleteiro, con el que llevaba más de diez años.

El distanciamiento comenzó a hacerse evidente después de que Marqués se marchara a Miami en pleno Gran Hermano VIP, de tal forma que la persona especial que acudió a visitar a Jessica Bueno dentro de la casa fue su madre. Y es que, aunque en un principio compartiera mucho contenido sobre la aventura de su pareja en el reality, a medida que avanzaba dejó de hacerlo. El último y más sentido mensaje lo dio el 13 de noviembre: " No nos vais a destruir, nuestro amor siempre va a triunfar. Me expongo aquí para que me digáis lo que queráis, cualquier comentario negativo, pero cuando Jessica termine su trabajo veréis el resultado y también quiero ver que veáis lo que habéis escrito y hagáis autocrítica. Os están manipulando las imágenes y os lo estáis creyendo".

Al parecer, dentro de la casa están viviendo de una manera bastante distinta. Anabel Pantoja se ha acercado las últimas horas para consolar a Luitingo: "Lo que habéis vivido es real, eso no se puede ensayar. Yo te puedo llegar a ti a querer mucho, pero ya está. Son cosas que se ven, no se puede mentir".