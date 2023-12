Es bien sabido que la vida de Isa Pantoja no ha sido fácil. La hija de la tonadillera ha vivido una infancia mediática desde un principio, marcada por la actualidad del mundo del corazón y el seguimiento de todos sus pasos. El mismo yugo que ha marcado el crecimiento de su hermano Kiko Rivera les ha llevado por caminos muy distintos; tanto es así que entre ellos no existe ningún tipo de relación y no parece que la situación vaya a cambiar en absoluto.

Isa Pantoja se sincera sobre los desprecios que sufrió en Cantora: "No tengo un buen recuerdo" La vida de Isa P ha estado marcada por las ausencias. Tanto es así que hace tan solo unos meses su hermano y su madre faltaban a uno de los eventos más importantes de su vida: su esperadísima boda con Asraf Beno. No obstante, no es la primera vez que la tertuliana televisiva sufre un desplante de este tipo. La hija de La Pantoja ha acudido al mediático programa de Telecinco ¡De Viernes! para hacer un repaso en torno a su biografía y alguno de los momentos más difíciles de su vida. El programa que hace unas semanas ponía el mundo mediático patas arriba con las revelaciones de Ángel Cristo, el hijo de Bárbara Rey, vuelve a intentarlo con Isa Pantoja. Poco ha salido de momento a la luz sobre lo que los espectadores podrán ver una vez salga a la luz el programa, pero ya hay algunos detalles que no han pasado desapercibidos. Cantora ha sido motivo de disputa familiar desde hace años, aunque Isa guarda un buen recuerdo de sus momentos allí siendo apenas una niña y después de ser adoptada en el año 1996: "Volvería a los seis o siete años pero que no repetiría la adolescencia, cuando tuve mi primer novio, todo cambió”. No obstante, todas sus etapas allí fueron igual de felices. Nos remontamos al año 2014, cuando Isa Pantoja se quedó embarazada con solo 17 años. Alberto nació en marzo y la familia había hecho oficial la noticia en noviembre del año anterior, cuando Isa P cumplió la mayoría de edad. Su relación con Alberto Isla nunca terminó de ser estable y eso tampoco le gustaba a la familia. Revela Isa Pantoja que "no tiene buen recuerdo" de los meses que pasó en Cantora estando embarazada: "Tuve un embarazo de riesgo... en fin. El embarazo en sí no fue algo bueno". Además, la hija de La Pantoja aprovechaba para dejar claro que "su madre no estuvo durante el embarazo" y que quien tuvo que encargarse de ella fue dulce, al igual que durante su juventud. "Dulce era una sobreprotección que tenía desde pequeña. Emocionalmente me ha cuidado un montón", confesaba emocionada y entre lágrimas Isa P, cuyas palabras parece que podrían provocar una reacción similar en su madre como la que Cristo provocó en la suya.