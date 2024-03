La sorprendente reacción de Ana Soria tras borrar a Enrique Ponce: "Algo sencillito"

El mundo mediático está más que confundido con la relación entre Enrique Ponce y Ana Soria. La pareja, que inició su relación en el año 2020, mantiene a sus seguidores en vilo después de que la joven de 25 años borrara todo rastro del torero.

Hace tan solo unas horas las redes ardían después de que se destapara el movimiento de Ana Soria en su Instagram: hizo una limpieza de las fotografías y los vídeos en los que salía el torero y mantuvo solo las suyas. Tratándose de una de las parejas más mediáticas del panorama, la información trascendió en seguida. No obstante, parece que ahora tenemos un poco más de información al respecto.

¿Qué ha ocurrido entre la pareja?

Ana Soria ha decidido romper su silencio sin ni siquiera pronunciar una palabra: una historia en Instagram donde Enrique Ponce sale toreando y una canción de fondo llamada 'Algo Sencillito'. Entre las frases de la canción, alguna significativa que expresa todo el amor que la joven parece sentir por el torero: "Para qué viajar a Roma si tú eres mi monumento favorito".

No se ha quedado solo aquí. Ana Soria ha decidido volver a subir algunas de las historias destacadas que tiene junto al torero y scar de archivados alguna otra del perfil. En total, Ana Soria ha vuelto a sacar a la luz cinco fotografías y vídeos incluidas en su historia de Instagram y una fotografía celebrando el Día de la Hispanidad. Esto ha sorprendido a todos los que daban por hecho la ruptura tras días de rumores, en un año que es muy significativo para el torero por su vuelta al ruedo.

Vuelta al ruedo

Enrique Ponce se enfrenta a un momento muy conmovedor para él que le ha hecho consciente de lo rápido que pasa el tiempo y la vida: "Me he dado cuenta de que ha pasado cuando dejé de torear, que lo hice un día para otro. Han pasado 2 años, he estado desconectado, a lo mejor me hacía falta también, cuando miraba para atrás yo pensaba '¿yo he sido capaz de hacer todo eso?', una cosa extraña. Y cuando ves esto en el tiempo te das cuenta de lo que has conseguido realmente" ha reconocido.