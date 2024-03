Edurne se retira: "Ha sido una decisión difícil de tomar"

Edurne pone fin a una de sus facetas más conocidas. Tras una década en la televisión, la artista ha dicho "basta" y da por terminada su etapa como jurado del programa de talentos de Telecinco 'Got Talent'.

La cantante ha qerido informar de su decisión a sus seguidores a través de su cuenta de Instagram con una emotiva publicación: "Hoy os vengo a contar algo importante para mi. Después de 10 años inolvidables, la próxima temporada de Got Talent no estaré con el resto de mis compañeros disfrutando del talento y la magia".

Edurne se ha extendido en su despedida con un comunicado de varios párrafos donde tampoco se ha querido dejar ningún agradecimiento: "Ha sido una decisión difícil de tomar porque este programa ha sido para mí una de las cosas más especiales que he hecho en mi carrera. Allí he aprendido y he crecido como profesional y como persona. He llorado, he reído, he peleado, he bailado… Me siento tan agradecida con el programa, con la productora y con la cadena por haberme dado un hueco y cuidado como si fuesen mi familia".

Tampoco se han quedado al margen sus compañeros durante esta etapa larga: "Gracias a todos mis compañeros del jurado y Santi por haber hecho la experiencia aún más bonita. Me llevo un trocito de cada uno de ellos. Y a ti, querido Risto… no se me ocurre nadie mejor con quién haber compartido tantos momentos delante y detrás de la cámara. Os quiero".

El motivo de la decisión

Edurne ha ido más allá y ha comentado qué viene después de su etapa televisiva: "Ahora empiezo una nueva etapa centrada en mi nuevo disco. Siento que he dado todo lo que podía dar al programa y a la audiencia y que ahora necesito darle un espacio más especial a mi música. Llevaré siempre en el corazón a Got Talent. Y vosotros, los que tanto amáis ese programa, tendréis siempre mi pase de oro".