Lucía Sánchez e Isaac Torres hacen pública la reconciliación con su primer viaje juntos: este es el destino que han escogido

Era ya un secreto a voces. Lucía Sánchez e Isaac Torres se han reconciliado y, a pesar de no hacerlo público directamente, la pareja deja cada vez más pistas en sus redes sociales.

La historia de estos dos nunca ha estado exenta de polémica, aunque parece que cada vez tienen menos ganas de esconderse. Lucía e Isaac firmaron la separación "definitiva" mucho antes de que la influencer entrara en la casa de 'Gran Hermano Dúo' junto a su exnovio, Manuel, con el que precisamente se dio a conocer tras su participación en 'La Isla de las Tentaciones'.

¿Cómo han hecho pública la relación? Ya van varias veces que ambos comparten fotografías por separado, pero en las mismas ubicaciones y prácticamente a la vez. Además, ya en su momento algún seguidor ha capturado fotografías de ambos juntos disfrutando de una comida juntos en Cádiz, donde ambos viven por separado.

Mía ha reunido a los papás que, ahora, se marchan a Barcelona de viaje. Lucía ha sido la encargada de compartirlo con sus seguidores, a los que ha dado las explicaciones pertinentes: "Llevo toda la mañana preparando las cosas que nos vamos, llevo a Mía a ver a su familia de Barcelona". A pesar de que la influencer solo compartiera en sus redes fotografías junto a Mía (esperando al embarque, dentro del avión), Isaac ha informado de que también está de camino, aunque de una manera muy discreta. Un "On the way" junto a un vídeo recopilación de algunos rincones de la ciudad catalana en sus historias de Instagram y el emoticono de un avión.

Tiempos de reconciliación

A pesar de que Lucía afirmara insistentemente que no pensaba reconciliarse con el papá de su hija y que era momento de estar sla, poco tiempo le ha durado. El pasado 16 de marzo, la creadora de contenido en redes sociales 'La Cuernis' destapaba el misterio: "Aquí tenéis nuevo giro dramático de los acontecimientos entre Isaac Torres y Lucía Sánchez".

Aunque muchos pensaran que se trata de unos padres que simplemente se llevan bien, hay fotos que evidencian un beso entre ambos en uno de sus encuentros. No es lo único: hace tan solo unos días, Lucía compartía unas historias en su cuenta de Instagram en un día de peli, manta y cuidado de la piel junto a su hija, pero Isaac compartió unos vídeos muy similares a la par con el mismo plan, aparentemente.