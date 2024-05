Sofía Cristo, muy crítica con su hermano tras salir de Supervivientes: "He visto armas desde bien pequeña en casa"

El regreso de Ángel Cristo Jr. a España tras su expulsión de 'Supervivientes' ha reaviado la guerra familiar que mantiene contra su madre y su hermana desde hace meses. En su reaparición en el plató de 'Conexión Honduras' el hijo de Bárbara Rey no dudaba en 'culpar' a la vedette de su fuga y desaparición en la isla durante más de tres horas después de protagonizar una brutal discusión con Aurah Ruiz.

"Cuando yo era un niño, un adolescente, y mi madre me echaba de casa o discutía conmigo, yo me escapaba y a veces he estado noches enteras durmiendo fuera, en un bosque, en una encima. Si yo no hubiera vivido lo que he vivido estos últimos años a lo mejor hubiera reflexionado y pensando antes de irme" aseguraba emocionado, entonando el mea culpa por su actitud en el reality.

Unas declaraciones que le han hecho mucha gracia a Sofía Cristo, como ha revelado en exclusiva ante las cámaras de Europa Press en sus primeras imágenes tras la llegada a España de Ángel: "No voy a hablar... Lo que sí... Es que me hace gracia. Ayer estaba yo pensando lo de la encina. Que me hizo mucha gracia, lo de la encina. Yo dormía en un pino enfrente. Digo, éramos vecinos de un pino y una encina. Oye, así estábamos. Nos turnábamos cuando mi madre nos echaba de casa. Bueno, amor, que estoy de broma, ¿eh? O sea, paso. Prefiero quitarle ya esto porque no... Ya está" ha afirmado entre risas, dejando claro que su madre no les echó de casa ni su hermano pasaba las noches en el bosque como ha contado.

Más esquiva se ha mostrado cuando le hemos preguntado por las palabras de Bárbara, que muy dolida ha acusado a su hijo de hacer apología del maltrato por lucir en la frente una cinta roja como la que llevaba Ángel Cristo padre. "No he visto nada porque es que llevo todo el día de viaje, currando. Me han escrito, obvio, me han escrito, pero no voy a opinar de nada" ha explicado, dejando en el aire si como ha contado la vedette, su hermano no se hizo cargo de su padre antes de su muerte ni tenía relación con él. "Ya no viene ni al caso" ha sentenciado.

Sofía tampoco ha querido entrar en lo que Ángel ha dicho sobre ella, reconociendo que entiende su postura de mantenerse al margen porque debe retirarse de los asuntos que le puedan causar estrés y por los que podría recaer en sus viejas adicciones, superadas hace muchos años. Un dardo al que la Dj ha reaacionado con indiferencia, asegurando que le parece "estupendo" lo que opine su hermano.

Para finalizar, Sofía ha querido mostrar su apoyo incondicional a Bárbara Rey, posicionándose una vez más en contra de Ángel, del que ha confesado que no quiere saber absolutamente nada: "Luego sacarán solamente la mierda que he dicho y esto lo van a cortar, pero mi madre la mejor. Yo lo digo siempre". ¡Dale al play y no te pierda sus declaraciones!

Mucho más directa se ha mostrado hoy en el plató de 'Espejo Público', donde no ha dudado en responder rotunda, y dolida, a su hermano, asegurando que le parece muy fuerte que ensalce la figura de su padre cuando fue un maltratador: "Mi madre está en su derecho de hablar y no significa que vaya a sentarse en un plató. Fue una mujer maltratada al igual que nosotros y nadie mejor que ella puede hablar de sus vivencias. Aunque tengamos gente que nos apoya, se sigue ejerciendo maltrato contra nosotras. Me parece muy fuerte que ahora se ensalce la figura de mi padre, aunque haya conseguido perdonarle con el paso de los años".

"El dolor está, está en nosotras. A mí me duele mucho. Mi padre ha sido maltratador no solo de mi madre sino de todas sus parejas. He visto armas desde bien pequeña en casa, y lo he visto drogándose delante de mí. He vivido como ha ejercido la violencia con cuchillos y armas contra otras mujeres y yo me siento maltratada en cierta manera. Pido a todo el mundo que denuncie, creo que es muy duro ver a un hijo que ha reconocido que mi padre le ha disparado con un revolver, que luzca esa cinta santificándolo, yo me quedé alucinada" ha reconocido muy afectada, convencida de que la actitud de Ángel "es un golpe a mi madre".

Tan dolida y decepcionada está con su hermano que Sofía ha revelado que si se lo encontrase cree q no actuaría como Arantxa del Sol y no le daría un bofetón, pero sí tiene claro que no lo saludaría. "Yo nunca he estado unida a mi hermano. Nunca. Mi hermano hubo un tiempo que cortó el cordón umbilical con mi padre y la que estuvo fui yo. Mi enfermedad me hizo acercarme mucho a mi padre, pero quién ha estado hasta el final de sus días con él ha sido mi madre a pesar de ser una mujer maltratada. Quien estuvo con él en el hospital, ayudándole económicamente e incluso comprándole linternas para el circo, ha sido mi madre. Mi madre le perdonó a mi padre con mucha terapia" ha afirmado rotunda.

Más sincera que nunca, la Dj admite que "como no soy madre, no entiendo el sentimiento que puede tener hacia mi hermano" pero ella no tiene el mismo: "Las familias no son perfectas y no porque sean de tu sangre tienes que aceptar tener una relación. Hay a veces que hay que decir hasta aquí" ha sentenciado, asegurando que prefiere no revelar si se ha sentido maltratada por su hermano.

"No quiero tener relación con mi hermano, ya no puedo más. Yo tengo 40 años, llevo muchos años aguantando muchas cosas, callando muchas cosas que no voy a contar y que no voy a decir porque no sirven de nada y no quiero que me demanden. Mi principal objetivo ahora mismo es proteger a mi madre. Las demandas las ponemos nosotros, no ellos. Aunque a mi madre le duela, hay que hacerlo" ha concluido.