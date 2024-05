El zasca de Belén Esteban a la mujer de Jesulín tras sus polémicas declaraciones con Sonsoles Ónega: "La tiene el padre"

Belén Esteban ha aparecido esta tarde en el directo de 'Ni que fuéramos Shhh' en el Canal Quickie, y ha contestado punto por punto a todas las declaraciones que María José Campanario hizo ayer en 'Y ahora Sonsoles' tras cumplir 46 años.

"Yo tengo a mi hija con mi marido que aunque no sea el padre que le haya engendrado, pero es el que se ha portado como un verdadero padre" ha empezado dejando claro la Esteban en su plató.

Además, la colaboradora de televisión ha asegurado que María José es muy "lista" porque ahora está muy tranquila ya que 'Sálvame' ha desaparecido, pero ha recordado que "yo siempre he defendido a Julia en 'Sálvame', pero cuando dice que no ha hablado de sus hijos... hombre los ha sacado en portada".

En cuanto a su conflicto, Belén ha comentado que "el único culpable que hay aquí es Jesús, aunque creo que su mujer no ha ayudado, pero ella no tiene la culpa, la tiene el padre".

Tranquilidad

Con total tranquilidad, la de Paracuellos se ha alegrado "mucho que ella esté bien y esté tranquila" y ha confesado que "no quiero guerras con ella ni con Jesús".

Eso sí, ha querido poner un 'pero' a las declaraciones de la mujer de Jesulín de Ubrique, ya que "las fechas no la van bien" porque "cuando dice que empieza con Jesús, él me llama a mí para que vaya y yo no voy porque a mí Humberto Janeiro me prohíbe ir... pero las fechas no le van bien".