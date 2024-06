Última hora sobre el estado de salud de Pablo Lauro: un romántico ramo para Nuria Fergó, obligada a separarse por compromiso laborales

Juan Pablo Lauro mejora poco a poco. La pareja de Nuria Fergó lucha por su salud tras pasar unos días en la UCI en estado grave. En todos esos días ingresado, la artista se volcó todo lo posible con él, pero sus compromisos laborales le han obligado a tener que separarse de él para volver a la Capital.

A pesar de ser muy reservados a la hora de ofrecer más detalles, Fergó ha dejado ahora un pequeño mensaje a través de sus redes sociales para mandarle todo el apoyo a su pareja. "¡Vamos, amor! Te mando un beso lleno de energía y vitamina NF para empezar la semana positiva. Poco a poco, el tiempo que necesites para recuperarte. Ahora lo importante es tu salud. Te amo", escribía Nuria Fergó con una bonita foto de fondo dándose un apasionado beso.

Tan solo unas horas después, la artista se encontraba con una sorpresa que la emocionó: "¡No tengo palabras! Me has hecho llorar. Mi energía contigo para que salgas pronto de esta. Me haces falta. Gracias por el amor. Te amo".

Su estado de salud

La semana pasada la pareja compartió que Juan Pablo había sido ingresado de urgencia. Tras unos días intentando superar esta situación crítica, Juan Pablo se puso en contacto con sus seguidores para contarles que estaba mejor y qué era lo que le había pasado: Ya puedo hablar un poco. Este vídeo es para darle las gracias a todo el mundo por todos los mensajes, por todo el cariño en este momento. Casi no la cuento. Es una neumonía con una bacteria que se llama neumococo que vino de la nada y en un ratito...".