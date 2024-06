Belén Esteban y Terelu Campos entierran el hacha de guerra, esto fue lo que ocurrió

"Terelu ni está ni se la espera". Estas 7 palabras de Belén Esteban en una entrevista con Marc Giró en RTVE destapaban que la hija de María Teresa Campos se había desmarcado del renacimiento de 'Sálvame' en el canal Quickie con el nombre de "Ni que fuéramos... Shhhh" y que, además de renunciar a participar en este nuevo programa al lado de sus compañeros María Patiño, Kiko Matamoros, Kiko Hernández, Chelo García-Cortés y Víctor Sandoval -además de la ex de Jesulín de Ubrique-, tampoco les había deseado suerte en este nuevo proyecto.

Unas declaraciones a las que Terelu respondía dolida en su programa en TVE, desatándose una guerra fría televisada entre las antaño amigas y confidentes en la que volaban los dardos, los reproches y los ataques mutuos.

Pero cuando pensábamos que su amistad estaba completamente rota, Belén y la hermana de Carmen Borrego nos sorprendían compartiendo un cómplice baile, abrazos y sonrisas durante la fiesta que el arquitecto Joaquín Torres organizó hace unos días para celebrar su recuperación tras su operación de cadera.

Una reconciliación al ritmo de la canción "Deja que te bese" de Marc Anthony y Alejandro Sanz de la que la princesa del pueblo ha dado todos los detalles en su reaparición en el acto solidario "Euros en tu nómina" de Banco Santander, donde por cierto ha coincidido con la Reina Letizia y con un look muy similar.

"Ya he coincidido con ella y no lo sé, pero parece que podré hablar con ella" ha comentado cuando le hemos preguntado por su encuentro con su Majestad. Un cara a cara 'de reina a reina' que ha arrancado las risas de Belén al sentirse comparada con la mujer de Felipe VI: "Bueno, bueno, bueno". "Le voy a decir que cómo está del pie, porque yo también con el pie... vamos las dos en playeras" ha revelado adelantando qué le diría a Doña Letizia.

Haciendo un balance más que positivo de 'Ni que fuéramos... Shhhh" la colaboradora confiesa que está "muy feliz": "Hemos empezado un nuevo programa desde abajo, pero nos está dando muchas alegrías y empezar de nuevo. Todo en la vida hay que renovarse. Yo ya me he renovado varias veces, y aquí nos estamos renovando y con una ilusión tanto el equipo, como mis compañeros, como mis jefes, que estamos muy contentos" reconoce.

Y ha sido entonces cuando, con la espontaneidad que le caracteriza -y asegurando que en su programa la iban a matar por no contarlo en exclusiva allí- nos ha contado al detalle su reconciliación con Terelu en la fiesta de Joaquín Torres: "Me acerqué yo. Ella estaba en otra parte con amigas y me acerqué, me acerqué yo. No me impulsó Miguel, fue David Valldeperas. Bueno, Miguel me lo dijo. Miguel me dijo, si ves a Terelu os tenéis que saludar". "Yo me acerqué a ella, estuvimos hablando de nuestras cosas, quedamos para comer, porque no era momento, era una fiesta y luego el grupo flamenco la llamó para bailar, que yo ya sabéis que doy todo. Estaba bailando, ella se hizo así un poquito la dura en plan gracioso, pero al segundo estaba bailando conmigo y yo con ella" ha relatado.

Un acercamiento en el que hablaron de verse para "hablar las cosas". "Tenemos que comer, todos los amigos se enfadan, todos los amigos... Yo hice un comentario que no lo debería de haber hecho. A veces sigo metiendo la pata porque soy muy impulsiva, y ella también hizo algún comentario. Pero bueno, las cosas pasan y ya está. La vida son dos días y ya está, y todo el mundo nos equivocamos, la primera yo" ha asegurado.

Detalles

Un reencuentro del que Belén de muy buen humor, ha evitado dar más detalles: "Sí, hombre, os lo voy a decir para que vengáis. Por ahora todavía no, porque vamos a quedar más adelante, por julio por ahí, porque yo ahora a trabajo todos los días y me recogen muy pronto, y el fin de semana pues o me voy con mi marido, o se lo dedico a mi familia, pero vamos que quedaremos a comer. Ya os enteraréis porque vamos, subiremos una foto... No, eso lo digo en broma" ha añadido.

Cambiando de tema tras revelar que no ha hablado con Terelu de la relación de Alejandra Rubio y Carlo Costanzia, la 'princesa del pueblo' tampoco ha querido contarnos cómo se encuentra su hija Andrea ni ha querido decir nada de Jesulín de Ubrique ni de María José Campanario. "No tengo nada que decir de ese señor. No, no, es que no. Ya no merece la pena. ¿Para qué? Les deseo que sean muy felices, que estén muy bien. Me gustaría que ellos me desearan lo mismo" ha zanjado.