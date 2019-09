La Reina Letizia, con leggins, zapatillas y sin maquillaje en la vuelta al cole

La Princesa Leonor y la Infanta Sofía han vuelto al cole. Las hijas de los Reyes han dado por finalizadas sus vacaciones de verano para retomar sus estudios en el centro Santa María de los Rosales de Aravaca.

Puntuales, Leonor y Sofía llegaban a su colegio acompañadas por sus padres. Con una gran sonrisa, Don Felipe y Doña Letizia saludaban a los fotógrafos allí presentes mientras se acercaban a las inmediaciones del centro escolar.

Una vuelta que supone el inicio de un nuevo curso para las hijas de los Reyes. Mientras Leonor comienza tercero de la ESO, su hermana Sofía empezará el primer curso de la educación secundaria obligatoria. Un importante paso para ambas que se sumará a su mayor presencia en la escena pública española. Y es que cabe recordar que este 2019 será el primero en el que veamos a la Princesa Leonor en la entrega de los Premios Princesa de Asturias en Oviedo.

Los Reyes, con sus hijas, entrando al colegio / EFE

Para esta ocasión, la Reina ha apostado por ir sin maquillaje, un 'no make up', llevar zapatillas deportivas negras, leggins y una chaqueta de cuadros. Un 'look' de lo más casual y natural.