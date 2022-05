Con la llegada del verano, se nos acumulan los eventos. Seguro que conoces a alguien que tiene que asistir como invitada a una boda o como una de las protagonistas de una graduación y si no la tienes, lo más probable es que seas tú. Hay días que son para recordar y la cuenta atrás para elegir un look tan especial como ese momento, ya ha comenzado. Te descubrimos marcas con diseños increíbles, tanto o más que sus precios.

Oh Juliette

Su colección para este año está arrasando en las redes sociales. En la web de esta empresa familiar, fundada en 2012 y con tiendas físicas en Madrid y una desarrollada tienda online, podemos encontrar vestidos con las tendencias más actuales, clásicos, sencillos o sensuales y juveniles, que recurren a todo tipo de técnicas: con una amplia gama de colores, detalles encorsetados, de satén, con abertura, manga francesa, espalda al aire cruzada o escote bardot, de cuello alto, plumas o falda asimétrica, fruncidos o lenceros.

In Love with

Es la marca que, como bien dice su fundadora, Miriam, agrupa conceptos como “tendencia, juventud, amistad, cercanía y fiesta” y los combina con prendas a precios muy atractivos. In Love with, con sede en Barcelona y proveedores cuyas fábricas se encuentran en Italia, ofrece en su web una sección outlet disponible 365 días al año, en la que encontrarás una gran variedad de tops, bodies, pantalones, faldas, monos, vestidos, blusas, camisas, chaquetas… que no rascarán mucho tu bolsillo.

Glowrias

La conocida marca de moda, Glowrias, fundada por la empresaria e influencer, Natalia Osona, ofrece prendas entre 20 y 50 euros. Algunos de sus clásicos son sus monos multiposición, asimétricos, fluidos, tops lisos, con volantes, anudados al pecho trajes llenos de color, conjuntos con pantalones palazzo, vestidos, largos, con una abertura al lateral, con tul, lisos fluidos, lenceros, con maga abullonada, plisados, faldas de raso, plisadas… que podrás combinar con su amplia gama de complementos.

Kiwini The Label

Es una marca portuguesa que pone mucho cariño en la venta de prendas cómodas, versátiles, que apuesta por la sencillez y lo casual para hacer de tus conjuntos algo chic y elegante, acorde con la ocasión. Sus vestidos llegan a parecer de cuento, con brillos o lisos y todo tipo de corte en sus mangas.

Pura Vida

Alexandra García, la dueña de la tienda, quiere “ofrecer ropa asequible para que todo el mundo pueda seguir las tendencias (…) con un toque especial tanto para diario como para eventos”. En su shop online 24 horas, con sede en Madrid, Barcelona y Bilbao, web y una cuenta con casi 600.000 seguidores, encontraremos look que puedes lucir tanto en una boda como en una graduación.

Ahora ya no tienes excusa para marcar la diferencia en tu próximo evento.