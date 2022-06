Ciertos detalles de nuestro rostro pueden cambiar por completo la forma en que los demás nos ven. Incluso una línea de ojos diferente a la habitual puede distorsionar nuestros rasgos. De hecho, existen técnicas específicas para dar forma a nuestro rostro para que parezca más delgado. Por ejemplo, las cejas son un factor determinante en nuestro rostro.

Especialmente en los últimos años, se presta especial atención a este elemento. Mientras que antes se dibujaban especialmente bien, ahora es todo lo contrario. Un aspecto natural parece ser la opción preferida. Sin embargo, existen diferentes tipos, sobre todo en función del rostro. Echemos un vistazo a las cejas más de moda de 2022, para una mirada más intensa y bonita.

Las últimas tendencias

Para los que no tienen miedo a los looks extremos, la moda del momento puede ofrecer un nuevo reto. Las cejas blanqueadas son la última tendencia entre las estrellas estadounidenses. Este tipo de look, aunque no es apto para todo el mundo, intensifica la mirada y la realza.

Las cejas gruesas y naturales son definitivamente el símbolo de estos últimos años. Una tendencia que está de moda, especialmente para quienes tienen cejas gruesas por naturaleza. Sólo hay que limpiar debajo del arco para darle un poco de orden y ya está. Con un producto para cejas, podemos rellenar esas zonas menos gruesas y darles algo de forma.

Por último, las aberturas en las cejas han conquistado los rostros de mujeres y hombres en los últimos meses. Son dos líneas que dividen el final de las cejas. Se puede hacer de varias maneras, la más sencilla es utilizar correctores muy opacos.

Aunque las cejas están ciertamente sujetas a los cambios de la moda, es importante entender cuáles son las adecuadas para nosotros. De hecho, hay que tener en cuenta los rasgos de nuestro rostro a la hora de elegir la forma. Para quienes tienen un rostro alargado, por ejemplo, se recomiendan las cejas rectas. El arco, en este caso, es muy ligero, mientras que la longitud llega hasta la sien.

Por el contrario, quienes tienen un rostro en forma de diamante pueden preferir un arco suave, que da un aspecto más natural. Esto se debe a que no tienen rasgos muy acentuados, que por lo tanto no enfatizan este elemento.

En definitiva, cada rostro tiene su propia ceja, para una mirada más intensa pero natural. Es importante no dejarse llevar por las modas. De hecho, estos varían de un año a otro e incluso de forma drástica. Por ello, es muy importante determinar qué forma se adapta mejor a nuestras facciones, sin dejarnos llevar por las tendencias.