Lucir una melena perfecta en todo momento y no tener nunca un pelo fuera de su sitio es sin duda uno de los deseos más recurrentes de las mujeres (y por qué no, también de muchos hombres). Y en verano, mantener el peinado es bastante difícil. El calor, el bochorno y el sudor ciertamente no ayudan a la tarea. Por eso, elegir el corte adecuado será crucial para no parecer un espantapájaros. Elegantes, cómodos y alegres, los cortes de pelo cortos son siempre la forma más popular de librarse del calor del verano. También se secan rápidamente y son más fáciles de manejar. Características que atraen a las mujeres más maduras que no tienen mucho tiempo para dedicar a su cabello. Por ejemplo, algunos cortes de pelo corto, de moda en el verano de 2022, no sólo son prácticos y rápidos de peinar, sino que rejuvenecen el rostro de toda mujer de un plumazo.

Sin embargo, las tendencias capilares de 2022 siguen sorprendiendo, y habrá varias tendencias nuevas para los próximos meses. Las últimas novedades de las pasarelas para el otoño 2022 El cabello natural también será uno de los favoritos en los meses de otoño, sin embargo, la raya será el verdadero avance para un look más elegante y de moda. La raya lateral es preferible tanto para el cabello liso como para el rizado. En cuanto a los cortes, sin embargo, los cortes gráficos y femeninos, como el bob y el corte pixie, seguirán encabezando la lista. El flequillo no desaparecerá, desde el flequillo largo y uniforme hasta el flequillo más reducido. Por otro lado, ya se está poniendo de moda un tipo de flequillo muy popular entre las mujeres jóvenes y mayores. Esto es de lo que estamos hablando. Realzar el rostro de forma sencilla recreando un efecto encantador y un poco de volumen que armonice los rasgos viene de la mano del "Chin Bangs". Dos mechones laterales que se asemejan a los famosos 'Curtain Bangs' de principios de verano, pero más largos. Estos mechones llegan hasta la barbilla y son perfectos para cabellos medianamente largos. Sin embargo, hay que tener cuidado, porque las bolsas de barbilla no son simplemente escalables. De hecho, este corte no implica necesariamente un escalado frontal. En esencia, el Chin Bangs es una especie de flequillo parejo que va creciendo. De este modo, se crean una serie de volúmenes que enmarcan el rostro y dan forma a las proporciones, sin exponer demasiado los pómulos y cualquier redondez del rostro. Ideal para dar un toque de movimiento al cabello sin distorsionar el corte.