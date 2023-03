No hay nada más bonito que unos labios hidratados y suaves, ellos expresan todo: las emociones y las opiniones, el carácter y la seducción, la feminidad y la delicadeza... pero no siempre conseguimos el acabado perfecto. ¿Te imaginas una barra de labios que hidrate y al mismo tiempo maquille tus labios? Sí, es posible. Todo lo que siempre has deseado y no te has atrevido a pedir lo ha creado Clarins.

Realzar el tono de piel y la sonrisa, la marca nos ofrece una gama de Joli Rouge infinitamente rica: 51 tonalidades y 3 acabados -satinado, mate y brillante- que garantizará un resultado de maquillaje sublime y una fórmula con acción tratamiento que se funde con los labios. Con Joli Rouge protegerás tus labios contra la deshidratación, los dejarás más bonitos gracias a su maquillaje y al cabo de cinco días de aplicación, notarás como están mucho más hidratados y suaves...Gracias a su combinación de activos y extractos de plantas que aportan confort, nutrición y protección, estas barras de labios serán tu mejor aliado. Por un lado, tenemos Joli Rouge en acabado satinado, que nos ofrece 22 tonalidades diferentes: desde el más rojo hasta el más natural, pasando por el rosa, el castaño rojizo, el violeta, el rojo oscuro... Con textura cremosa y fina nos brinda una sensación fundente, como una segunda piel en tus labios. El gel vegano que deja la piel tersa y elimina las rojeces de la cara: esta es su espectacular fórmula El Joli Rouge Velvet en acabado mate nos ofrece 16 tonos que combina la intensidad con la luminosidad. Una barra de labios mate, pero confortable, increíblemente delicada, suave con tus labios y que protege de la deshidratación. No reseca, hidrata y embellece la piel muy fina gracias a su textura ligera, suave y duradera. Por último, Clarins nos presenta Joli Rouge Shine, con un acabo ultraconfortable, fundente, que envuelve los labios de suavidad e hidratación como si se tratara de un bálsamo. 13 tonalidades distintas que nos aportará 10 horas de confort, 8 de hidratación, protección y reparación. ¿Lo mejor de todo? Clarins concibió un Joli Rouge que se pudiera recargar indefinidamente, por lo que puedes escoger la carcasa (roja, blanca o dorada), elegir la tonalidad y acabado de la barra de labios, ensambla... ¡y listo! Así, personalizarás una bonita sonrisa en unos segundos. De esta manera, la marca mantiene su compromiso a favor de una belleza responsable con este packaging recargable y fabricado en Francia que contiene aproximadamente un 20% de plástico reciclado.