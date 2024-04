Jorge Javier Vázquez sentencia a Ana Obregón tras su último fichaje televisivo: "Se esforzaba por llorar"

Ana Obregón se abrió en canal delante de toda España hace tan solo unos días y parece que no a todo el mundo le ha sentado igual de bien. La que fuera una célebre presentadora de televisión ha dividido a la población tras sus polémicas declaraciones tras el fallecimiento de su hijo y, sobre todo, tras el nacimiento de su nieta Anita.

Quien no se ha perdido dicha entrevista y, por supuesto, tampoco se ha quitado de opinar, ha sido Jorge Javier Vázquez. Ante las declaraciones de Obregón en el plató de '¡De viernes!', donde habló del fallecimiento de su hijo y de toda la polémica en torno a los métodos de concepción de su nieta.

En palabras de Ana Obregón, su hijo dejó por escrito su deseo de que un hijo con su genética fuera traído al mundo: "Doy derecho a mis padres a que utilicen las muestras de semen que hay en el laboratorio de Nueva York para que quede algún hijo o hija mía en la tierra". Ante estas declaraciones, aclaró que "yo no he comprado un bebé, lo he heredado". A esta polémica declaración, añadió que "es como cuando un padre se muere y heredas una casa".

Jorge Javier no pasa una

A todo esto, la reacción de Jorge Javier ha sido directa, sin pelos en la lengua. "Ana Obregón ya es historia de la televisión. Ya fue. Pasó su tiempo y ahora entra a formar parte de ese grupo de monumentos catódicos que lo han sido todo pero que ya no tienen nada que decir", escribe el presentador en su columna semanal para la revista Lecturas.

El presentador ha sido crítico y asegura que durante los últimos años Obregón "ha pronunciado tantas mentiras que su mente está más preocupada en no contradecirse". De hecho, Jorge Javier hizo especial hincapié en ese supuesto testamento olográfico del que había dado una versión distinta-: "En estos viajes por los platós y por las revistas que Ana se mete periódicamente entre pecho y espalda esparce dudas que luego obligan a gente que prefiere no pronunciarse a dar innecesarios pasos adelante".