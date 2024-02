Jorge Javier Vázquez permanece todavía recluido y alejado de la primera línea de batalla profesional. El presentador del desaparecido Sálvame y rostro estrella de Telecinco sigue disfrutando de su particular exilio mediático.

Por el momento y mientras llega su nueva aventura televisiva, el de Badalona sigue fiel a su columna semanal en su blog de la revista Lecturas, donde esta vez se ha despachado a gusto contra Pablo Motos después de que el presentador de El hormiguero dijese que el catalán no era un perfil apto para ser entrevistado en su programa.

Polémicas aparte, los seguidores del de Badalona ya cuentan los días para ver aparecer al conocido rostro de Telecinco por alguno de los icónicos realities de la cadena. Y es que todo apunta a que su próximo destino será Supervivientes. Un terreno más que conocido para él, ya que lleva poniéndose a los mandos del conocido programa desde 2011.

"No existen operaciones"

En el último post que el conocido presentador subió al blog que tiene en la web de Lecturas, este se abrió como nunca y confesó que no le gusta su “torso”. Esto venía a colación de uno de los episodios de ‘¡Sálvese quien pueda!’, en el que Kiko Hernández se burlaba de Lydia Lozano en plenas calles de Méjico pasándole unos cupones de los ciegos por la espalda para conseguir buena suerte, asegurando que esta tiene chepa, acto que hizo llorar a la colaboradora.

Jorge quiso explicar que “lo de Lydia tiene que ver con un terrible accidente de coche que sufrió cuando era jovencita”, a lo que añadió que “yo también tengo chepa. La he corregido un poco con el deporte pero tengo que estar muy pendiente para que no se me vea cargadito de espaldas”, confesaba.

El periodista continuó escribiendo qué partes de su cuerpo no le provocan rechazo. “De mi cuerpo me gustan mis manos. Mis pies también están muy bien. Las piernas están cogiendo forma y estoy bastante orgulloso de ellas. Tengo oblicuos. Sí, lo digo, tengo oblicuos”, confesaba Jorge Javier, que también quiso destacar todo lo que sí le agrada de su físico. “Pero en general mi torso es para descambiarlo, que diría mi Mila. Lo tengo muy ancho. A mí me gustan esos torsos que se ponen de perfil y son como un papelito de fumar. Es decir, un torso que no tenga nada que ver con el mío. Pero que yo sepa no existen operaciones de estrechamiento de torso”, confesaba un valiente Jorge Javier en su última entrada del blog.