Jorge Javier Vázquez anuncia su propio reality al margen de Telecinco y junto a Isabel Pantoja: "Tenemos una colaboración profesional pendiente".

Jorge Javier Vázquez vuelve poco a poco al panorama mediático. El presentador más icónico de las tardes de Telecinco vio como su imperio se derribaba de la noche a la mañana. Su 'Sálvame' se hundió con la mayor parte de sus colaboradores subidos y, aunque él tuvo oportunidad de reinventarse, sus 'Cuentos Chinos' no calaron en la audiencia y dijo adiós a las franjas en prime time.

No obstante, la primavera de nuevo le dará una oportunidad de resarcirse con 'Supervivientes'. Jorge Javier Vázquez vuelve a la televisión para presentar uno de los realities de mayor prestigio de la televisión. No obstante, pese a su permanencia en Mediaset, parece que al presentador no se le quita de la cabeza la idea de emprender algo por su cuenta.

Lejos de La Pantoja

Lo ha comentado esta semana en su columna para la revista 'Lecturas', donde con cierta asiduidad habla de los pensamientos que rondan por su cabeza en cada ocasión. Esta vez ha querido dedicarle unas palabras a Isabel Pantoja, con la que confiesa no guardar ningún tipo de relaición en este momento de su vida: " Con Isabel –‘Maribel’ cuando nos tratábamos– no me llevo desde hace la tira. Pero estoy convencido de que nos volveremos a encontrar".

¿Hay algún motivo por el que deberían reconciliarse? Vázquez revela que tiene un proyecto abierto con la tonadillera que en su momento quedó en el aire: "Tenemos una colaboración profesional pendiente. Nuestro propio reality. Ahí lo dejo".

Al César lo que es del César

De momento, Vázquez se centra en lo suyo: volver a brilla en 'Supervivivientes'. Su relación con Isabel Pantoja podrá volver a ser lo que era en algún otro momento, puesto que no es la primera vez que se distancian: "Pantoja y yo dimos las Campanadas desde la Puerta de Sol. Luego nos peleamos y nos volvimos a reconciliar y ahora no sé en qué punto estamos", ha terminado por confesar, aunque sí tiene claro ciertos aspectos y que ambos tienen varios asuntos pendientes.

Este cambio de actitud se debe, sobre todo, a cómo ha vivido durante estos últimos años la pérdida, en primer lugar por el fallecimiento de su compañera Mila Ximénez, en segundo, por el de su perrita Lima.