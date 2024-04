Adiós a fregar el suelo de la terraza o la entrada: la cucharada impermeabilizante de Leroy Merlin que debes poner en la escoba

Estamos a escasos dos meses de inaugurar el verano, lo que significa que es el momento ideal para poner a punto el balcón, la terraza o el patio. Y es que con una primavera como esta en la que ya hemos vivido episodios de calor y de sol propios de la temporada estival, todo indica a que el mercurio de los termómetros será el principal protagonista de los meses que están por llegar, por lo que, ser previsores es fundamental. Nada mejor que tener nuestra casa preparada con tiempo suficiente, especialmente las zonas exteriores pues estas se convierten, sin duda, en los principales refugios ante el bochorno.

Que si sillas y tumbonas para relajarnos, que si mesas auxiliares o de jardín para comer y tomar refrescantes aperitivos, que si toldos y sombrillas para protegernos del sol, que si plantas y macetas o un pequeño huerto urbano para darle un toque de vida y alegría a la estancia, que si cómodos sofás o hamacas para dormir a la intemperie… Es probable que todo esto ya lo tengas, o instalado o al menos fichado en tus tiendas favoritas para adquirirlo y montarlo cuanto antes. Pero, ¿qué pasa con el suelo?

Y es que aunque de primeras no pensemos en él a la hora de decorar y amueblar nuestra terraza o balcón, su papel es fundamental. Si no está bien el suelo, lo demás no importa, es secundario. Asegurar que se encuentre en buen estado, especialmente tras los meses de invierno con el frío, las heladas, la lluvia y la nieve es determinante. Y lo es ya no solo por cuestiones de estética y limpieza, sino también por razones de seguridad y comodidad para que nada te estropee esas agradables jornadas estivales de descanso y desconexión. Algo que, aunque pudiera parecer complejo y costoso, no lo es. Y es que ahora es posible proteger y dejar el suelo de la terraza brillante, bonito y tan perfecto como el primer día de forma sencilla y económica. Leroy Merlin tiene la mejor solución.

Reluciente y protegido

La multinacional francesa especializada en bricolaje, construcción y jardinería cuenta en su catálogo con la pintura impermeabilizante de la marca LIBERON que vende a 17,49€ / Litro. Se trata de un producto “ideal para proteger todo tipo de suelos porosos exteriores expuestos a la intemperie: suelos rústicos, terracotas, losetas y gres no esmaltado” explica el fabricante. Y además, es muy fácil de aplicar.

Lo primero es realizar una buena limpieza en profundidad. Para ello, el vendedor sugiere una mezcla de 4 partes de agua y 1 de desincrustante que habrá que pasar por toda la superficie con la ayuda de una fregona. Tras dejarlo actuar, deberá retirarse para poder ya administrar el impermeabilizante. Para llevar a cabo el proceso, la opción más efectiva es usar un rodillo de pelo corto, ya que descarga más producto, cargado con una generosa cantidad de producto, hasta que sature. Una vez terminado el proceso, tendrás tu suelo exterior perfecto para disfrutar al máximo de un verano y una primavera en tu terraza, especialmente si tienes pensado organizar comidas o reuniones, pues con la impermeabilización no solo se recupera eses aspecto húmedo y brillante que tanto buscamos, sino que también logra repeler cualquier mancha de humedad y de grasa que pueda caerse.