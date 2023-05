La Gala Met nació en 1948 con el objetivo de inaugurar la exposición de moda anual del Instituto del Traje del Museo Metropolitano de Arte y recaudar fondos. Al principio solo iban las grandes fortunas de la alta sociedad de Manhattan, pero ahora la cita se ha convertido en uno de los acontecimientos más esperados del año por las 'celebrities' (y de muchos espectadores que la siguen en todo el mundo).

Los llamados 'Oscars de la moda' tomaron impulso en 1995, cuando la jefaza de la revista 'Vogue', Anna Wintour, se hizo con las riendas de la fiesta y la abrió a invitados de lujo también del cine, la música... y, en los últimos años, a 'influencers'.

El tema de la exposición de cada año sirve de guía para los atuendos del aquelarre más 'cool', sofisticado y, a veces, extravagante que se pueda imaginar.

Este es un repaso de algunos de los vestidos que han causado furor en las últimas ediciones de la gran noche de la moda.

Rihanna (2015)

El tema de 2015 era 'China, a través del espejo', y la diva de Barbados se presentó con un gigantesco abrigo de seda y zorro teñido, hecho a mano durante 20 meses y con un peso de 25 kilos debido a las piedras bordadas. En China el amarillo simboliza la buena suerte y es el color reservado para los emperadores. El diseño de Rihanna era de la firma china Guo Pei.

Lady Gaga (2019)

En 2019, Lady Gaga era una de las anfitrionas de la noche y logró que su 'outfit' quedase para la posteridad, pues en realidad fueron cuatro vestidos en uno, en plan cebolla, que se fue quitando a modo de estriptís. Llegó al Met con un maxivestido fucsia con capa, mangas de campana XL y extrafalda, obra de Brandon Maxwell. De ahí pasó al modelo también de falda inmensa en color negro. Y luego, a un vestido de satén fucsia estilo lápiz y tiras espagueti. Acabó la velada en un conjunto de ropa interior: sujetador, pantis y medias negras transparentes, muy del estilo teatral y sensual que acostumbra a gastar la diva pop.

Katy Perry (2019)

La presencia de la cantante siempre es una de las más extravagantes en la cita en el Met. En 2019 deslumbró -nunca mejor dicho- con un traje-lámpara compuesto por un minivestido de cristales del que brotaban luces y cadenas para dar lugar a un candelabro elegante e impactante. La pieza, que parecía salida de la película de Disney 'La Bella y la Bestia', era obra de Moschino, y ya había subido a la pasarela en 2016.

Beyoncé (2015)

Beyoncé escogió en 2015 un modelo dorado firmado por Givenchy con transparencias en tul e incrustaciones multicolor de pedrería, colocadas de manera estratégica, de tal manera que tan solo cubrían las partes más íntimas de la artista de 'Renaissance'. El vestido fue realizado por encargo y confeccionado por el mismísimo director creativo de la marca, Riccardo Tisci, para ser lucido únicamente por ella.

Jared Leto (2019)

Si en la Gala Met 2018 formó la Santísima Trinidad con Lana del Rey y Alessandro Michele, al año siguiente se superó a sí mismo, demostrando que es un tipo único, entre lo mesiánico y un ídolo de rock postmoderno. El tema era el 'Camp' [la indumentaria exagerada, lujosa, abigarrada o basada en tendencias antiguas], y Leto llevó un largo vestido rojo con grandes hombreras. Todo con aplicaciones brillantes y un bolso que era una réplica de su propia cabeza. Una locura gore de Gucci.

Madonna (2016)

En la edición 2016, el tema era ‘Manus x Machina: Fashion in an Age of Technology'. Madonna fue muy criticada por acudir con un vestido negro de encaje con multitud de transparencias que dejaban casi al aire su trasero y sus pechos. El diseño era obra de Givenchy. "No, no estaba nerviosa", comentó la reina del pop, cuya experiencia en la Gala Met comenzó en 1997.

Kim Kardashian (2019)

El propio Thierry Mugler creó este estilismo 'nude' y 'naked' para la silueta imposible de la 'socialité' (el primer diseño que volvía a hacer en 20 años el icónico modisto de los 80). Más ajustado que un guante, lograba un efecto mojado ayudado de una constelación de cristales que se repartían por todo el 'look' y que parecían flotar alrededor del cuerpo de la empresaria.

Sarah Jessica Parker con Alexander McQueen (2006)

En 2006, la exposición del Met estaba dedicada a los diseñadores británicos. 'Anglomania', se llamaba. La primera vez que la protagonista de 'Sexo en Nueva York' acudía a la gran gala de la moda lo hizo con uno de sus mejores 'looks', y de la mano del diseñador que lo creó, el desaparecido Alexander McQueen. Modisto y actriz subieron los 72 peldaños de la escalinata del museo conjuntados. Ella, con aquel icónico vestido de tul con encaje que lució bajo un tartán de cuadros.

Harry Styles (2019)

El cantante Harry Styles también era uno de los anfitriones en 2019, y su vestuario dejó al respetable patidifuso. Un 'total look' negro de Gucci compuesto por pantalones negros de tiro alto, que parecían llevar fajín, camisa transparente con chorreras (dejando visibles todos los variados tatuajes de sus brazos y torso), botines de tacón y pendientes de perlas.