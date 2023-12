Estos días corre como la pólvora por internet la receta de una mousse de chocolate que se realiza con solo dos ingredientes. Tanto se ha popularizado, que la receta se ha vuelto viral, pero es que se trata de un postre con el que maravillarás a tus invitados.

¿Y qué es lo que necesitas? Chocolate y agua. Pero, ¿el chocolate se puede mezclar con el agua? Pues en teoría no casan en absoluto, pero los que han probado esta receta aseguran que funciona a la perfección, y al menos así se aprecia en los vídeos de aquellos que lo intentan.

Para prepararla necesitarás 175 gramos de chips de chocolate y 400 mililítros de agua. Deberás batirlos bien hasta que te quede un líquido de color marrón, parecido a un batido. Bueno, pues lo viertes en un bol y para la nevera durante 24 horas y tendrás lista la mousse. Aquí hay que tener mucho ojo porque hay que seguir estríctamente los pasos y cantidades. No vale cualquier chocolate, tienen que ser chips de chocolate y en la cantidad fijada. Y lo mismo con el agua, porque si no, no se integrarán y la receta no te saldrá.

Aquí tienes el vídeo de Tik Tok, donde lo realiza una usuaria.

Y como muestra de que realmente funciona, aquí tienes dos vídeos de la youtuber argentina Caro Trippar. En el primero asegura que la receta es una estafa, pero lo intenta en una segunda ocasión y sí le sale.

Un manjar apreciado

El chocolate, con su exquisito sabor y textura indulgente, es un manjar apreciado en todo el mundo por su capacidad para deleitar los sentidos. Este producto derivado del cacao ha fascinado a la humanidad durante siglos, y su historia se entrelaza con culturas antiguas y momentos trascendentales.

El cacao, ingrediente fundamental del chocolate, se originó en las antiguas civilizaciones mesoamericanas, como los aztecas y los mayas, quienes consideraban al cacao como un regalo de los dioses. Inicialmente, el chocolate se consumía en forma de bebida amarga y especiada, muy diferente de las variedades dulces que conocemos hoy.

Con el tiempo, la llegada del chocolate a Europa marcó el inicio de su transformación en un manjar más accesible y apreciado. Los chocolateros europeos desarrollaron técnicas para procesar y endulzar el cacao, dando lugar a las primeras versiones del chocolate sólido. La incorporación de azúcar, leche y otros ingredientes permitió la creación de una amplia variedad de productos, desde tabletas y bombones hasta cremosos chocolates calientes.

Además de su irresistible sabor, el chocolate también ha sido objeto de numerosos estudios científicos que han resaltado sus posibles beneficios para la salud. Se ha sugerido que el chocolate negro, en particular, puede tener propiedades antioxidantes y contribuir a la salud cardiovascular.

El chocolate no solo se disfruta como un placer culinario, sino que también ha influido en la cultura y la sociedad. Es un regalo popular en ocasiones especiales y festividades, y su presencia en la literatura y el cine resalta su estatus como un símbolo de indulgencia y placer.

En resumen, el chocolate, con su rica historia y diversidad de sabores, se ha convertido en un elemento integral de la experiencia culinaria y cultural en todo el mundo, deleitando paladares y despertando pasiones a lo largo de los siglos.