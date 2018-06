Las seis razones que pueden hacerte ganar hasta peso en un solo día

Seguro que si estás intentado perder peso (muchos son los que han puesto ya en marcha la operación bikini) hay días que te ves hinchado. Luego te pesas y compruebas que tus temores se confirman: has engordado un kilo o más y sólo en un día. Tranquilo. Todo tiene una explicación. Los nutricionistas se enfrentan a este tipo de problemas a diario.



Antes de ahondar en este tema debemos recordarte que a la hora de perder peso no es sólo importante que dejes de comer cosas que no son sanas (la dieta siempre tiene que ser una excusa para perder peso pero también para sentirte mejor y verte mejor por dentro y por fuera), también hay que cuidarse y hacer ejercicio: cambiando determinados hábitos en tu día a día puedes mejorar mucho.



Pero vayamos al problema, ¿cuál es la razón para sentirnos hinchados? En sus redes sociales el nutricionista Joel Torres asegura que hay cinco razones que explican ese aumento de peso.



Más carbohidratos de lo habitual

Digestión

Estrés

Ciclo menstrual

Parece evidente pero a veces hay que recordarlo: el agua pesa . Aunque es más que recomendable que bebas mucha durante la dieta y sobre todo después de hacer ejercicio (aquí te contamos la razón), no debes olvidar que si no has ido al baño antes de pesarte puede que varios gramos de aumento de volumen se expliquen por el excesivo consumo de agua (o incluso de bebidas gaseosas que hinchan aún más el estómago).Este tipo de comidaproduce retención de líquidos por lo que puede que no estés acudiendo al baño con la regularidad habitual.En ocasiones el cambio de dieta, aunque sea algo puntual, puede hace que tu metabolismo cambie y que te "hinches".Es evidente: si haces mal la digestión y vas menos al baño va a engordar. Aunque sólo sea durante unas horas, por eso no debes alarmarte.A la hora de adelgazar es importante estar tranquilo. El ejercicio y la dieta no llegarán a hacer que logres tus objetivos si estás agobiado. Descasar es fundamental a la hora de poder afrontar tus objetivos diarios.En el caso de las mujeres el ciclo menstrual influye en casi todo en su cuerpo. Y sí, también en su peso.Por todo ello es fundamental saber en qué momento y bajo que circunstancias afrontas la báscula.