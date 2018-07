Así tiene que ser tu desayuno si quieres perder peso de forma saludable

Seguro que has escuchado cientos de veces aquello de que el desayuno es la comida más importante del día. Pues a tu madre (o a quién te lo dijera) no le falta razón. Los nutricionistas coinciden en señalar que es fundamental afrontar el día con buenos alimentos. Los ultraprocesados que habitualmente consumes en el desayuno no sólo afectan a tu salud. También te hacen engordar. ¿La razón? Contienen gran cantidad de azúcares y calorías que se queman demasiado rápido. Por eso a media mañana tienes hambre y necesitas parar en la oficina para disfrutar de un tentempié. Esa es una de las ventajas de pasarse a la comida más sana y real: no necesitarás comer a media mañana.

Pero, ¿Cómo construimos un desayuno saludable? Renunciando, por ejemplo, a las galletas y los bollos industriales. El nutricionista Miquel Girones da una idea hoy en su blog de lo que puede ser un buen desayuno. Saludable y adecuado para perder grasa y peso.

Lo primero: la base. Ahí puedes elegir entre queso fresco batido (lo encuentras en cualquier supermercado), yogur natural entero o yogur griego (se aconseja que no sea azucarado y que tampoco le pongas tú azúcar. "Son proteínas de calidad para empezar el día", sentencia el nutricionista.

Y, ¿qué le añadimos al queso y al yogur? Muy sencillo: fruta fresca. Así, además, podrás cumplir con la regla de que siempre deberías comer cinco piezas de fruta y verdura cada día. "Puedes meterle la que quieras, sin escatimar. Métele caña y que abunde, es lo que tiene más calorías por 100 gramos de estos alimentos así que, que predomine", argumenta el experto en nutrición. Y es que la fruta nunca sobre. No hagas caso a mitos como que este tipo de alimentos engordan.

¿Y qué más? Pues "si te gusta la avena para adentro, es saciante y está petada de fibra". Sino puedes añadir un "puñado de frutos secos que no pueden faltar".



Café o té

¿Y de beber? Pues tienes varias opciones de bebidas que tienen 0 calorías y que te contamos hace días como el café o el té, muy adecuadas también para empezar el día. También puedes consultar en este enlace los doce alimentos que puedes consumir si lo que quieres es perder peso o grasa y que puedes incluir sin ningún problema en tu dieta y en tu día a día. Recuerda que es también importante, además de lo que comes, lo que bebes. Renunciando, por ejemplo, al alcohol.