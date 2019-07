Ocho alimentos que tienes que introducir en tu desayuno para perder peso de forma rápida y fácil

Perder peso no es tan fácil como parece si no tienes en cuenta varias normas básicas. La primera de todas es, como es lógico, controlar lo que comes. Y es fundamental que escojas bien, sobre todo, lo que metes en tu cuerpo a primera hora. El desayuno va a contribuir a que afrontes el día con más o menos energía y va a hacer que evites, por ejemplo, picar entre horas. Y es que ahí viene otra de las cosas que tienes que evitar: comer snacks o pasteles con muchas calorías puede acabar de arruinar tu dieta. Por eso es fundamental que desayunes bien para que no vuelvas a tener hambre hasta la hora de comer sea esta cual sea.

Hoy te taremos en nuestra sección de Salud ocho alimentos que tienes que meter en tu desayuno para perder peso. Todos ellos son frutas. Y todos ellos están más que recomendados. La regla básica de los nutricionistas dice que tienes que comer cinco piezas de fruta y verdura cada día y si empiezas en el desayuno será más fácil que lo consigas a lo largo del día.

Estos son los ocho alimentos que tienes que meter en tu desayuno (tal y como te recomienda en su perfil en redes sociales el nutricionista Proviótico, muy seguido sobre todo en Instagram):



Plátano (90 calorías).

Fresas (33 calorías)

Manzana (52 calorías)

Arándanos (46 calorías)

Papaya (43 calorías)

Kiki (61 calorías)

Uvas (67 calorías).

Naranjas (47 calorías).



Todos estos alimentos van a contribuir a que al final del día tengas más energía y más vitalidad. Recuerda que a la hora de perder peso y adelgazar es necesario que lo hagas con cabeza. De nada vale entregarte a una dieta milagro que lo único que va a hacer es que bajes tan rápido de peso como vas a subir luego. Es fundamental que seas consciente de que la dieta buena es única y exclusivamente aquella que puedes mantener en el tiempo. De nada vale que bajes 10 kilos si luego vas a subir 20. Por eso la alimentación la tienes que combinar con hábitos de vida saludables que te recomendamos por ejemplo en este enlace y que te van a ayudar en tu objetivo.

De cara a las fiestas de verano hace días te contábamos todo lo que tienes que tener en cuenta para evitar grandes atracones de comida: es necesario ser consciente de lo perjudicial que es esto para tu cuerpo.