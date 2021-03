Cenar una hamburguesa no es ningún capricho insano. Se puede comer este tipo de cosas sin saltarse la dieta ni tener remordimientos. La clave está en el pan. Hoy en día se venden bastantes propuestas saludables, pero siempre es mejor hacerlo uno mismo y cerciorarse de que no llevará algún ingrediente que no queremos incorporar en nuestra alimentación. A continuación, te contamos cómo hacer un pan de hamburguesa con pocos ingredientes y para el que sólo necesitarás cinco minutos.

Ingredientes:

Claras de huevo

Harina de avena o de centeno

Semillas (opcional)

Cómo hacer pan de hamburguesa saludable

Solo hay que mezclar ingredientes. La proporción es la siguiente: una clara de huevo por una cucharada de harina. Más o menos con dos claras y dos cucharadas de harina tendremos las dos tapas para el pan de hamburguesa. Con estos ingredientes hay que crear una masa que pondremos en la sartén. Para que quede con una forma redonda lo ideal es usar un aro (de los que se usan para emplatar). Se pone en la sartén y se colocan las semillas al gusto. Le quedan muy bien las semillas de girasol y también algunos granos de avena. A continuación se vuelca parte de la masa con el grosor deseado y se tapa la sartén para que se haga bien por todos los lados. Con la otra tapa se repite el proceso.

Este pan de hamburguesa tiene un sabor neutro al utilizar solo las claras y no el huevo entero. Por lo tanto, pega con todo: hamburguesa, sándwich misto o vegetal, pollo con lechuga... Para acompañar te dejamos una propuesta: patatas gajo saludables con sus salsas (puedes leer la receta aquí). También hay opciones golosas y rápidas para el postre: tarta de queso al microondas.