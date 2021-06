Si estás pensando en adelgazar y prepararte para el verano es importante el saber cómo hacerlo. Pero puede que aún no lo hayas conseguido. Perder peso no es tan fácil como parece. Y menos si no sabes cómo hacerlo. Los nutricionistas aseguran que sólo hay una forma de conseguir tu objetivo: lograr caer en un déficit calórico. Es decir: gastar más calorías de las que metes en tu cuerpo. ¿Significa eso que tienes que dejar de comer ciertas cosas? No, más bien al contrario. Tienes que comer de todo.

Uno de los alimentos que recomiendan para aquellas personas golosas que quieran adelgazar son los dátiles. Estos frutos tienen un sabor muy dulce que puede sustir al del cualquier postre que suelas tomar después de comer. Su composición nutricional demuestra que sin ricos en vitaminas, minerales y tienen un efecto saciarte,

Y es que tienes que huir de falsos mitos. No es cierto que la fruta tenga demasiado azúcar y de noche no la puedas comer. Más bien al contrario. Cuanto más sana sea la dieta, mejor. De momento puedes ir tomando "microacciones" para perder peso como ir andando a trabajar, cambiar los dulces por un chocolate del 70 por ciento (o más de pureza), empezar a seguir paginas que recomienden comida real o beber cada vez más agua y cada vez menos refrescos azucarados.

Beber agua es otro de las claves para perder peso. Es recomendable beber, al menos, un litro y medio al día. También hay que abandonar el consumo de bebidas alcohólicas y refrescos. Ambas son perjudiciales para el organismo.

El descanso es otra de las claves. Dormir bien, un mínimo de siete horas diarias ayuda a perder peso.

Otro punto fundamental para adelgazar es el ejercicio. No hace falta convertirse en un deportista de élite. Más bien se trata de hacer una mínima actividad durante, al menos, una hora al día. Por ejemplo, caminar. Adquirir una rutina de salir a pasear durante una hora por las mañanas o a última hora del día, tras el trabajo, es muy beneficiosa para el cuerpo, no solo para perder peso.

Según expertos, siguiendo estos consejos se pueden llegar a perder hasta 5 kilos de peso en tan solo un mes. Si bien, esta cifra depende del metabolismo y con qué precisión siga estos consejos cada uno.