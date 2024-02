Con la aparición de las nuevas tecnologías, las estafas se han ido actualizando y adaptando a los cambios. Hace años, los atracos o robos eran la forma que tenían los ladrones para sacar dinero de manera ilegal. Cuando surgieron los ordenadores, bases de datos y el dinero dejó de ser exclusivamente físico, pasando al virtual, los robos adquirieron un nuevo nivel. Ya no se necesitaba el cara a cara, con un ordenador se podían conseguir mejores resultados con un menor riesgo de ser atrapados.

Los móviles facilitaron esta tarea y la estafas en redes sociales, páginas web fraudulentas o pagos de dudosa procedencia se multiplicaron. El peligro ya no solo venía a nivel nacional, desde cualquier parte del mundo, con tener tu teléfono móvil, la gente es capaz de sacarte dinero.

Esto es lo que le ha pasado a una mujer, que compartió en redes sociales, cómo a través de bizum, le quitaron parte de su dinero. La cuenta en cuestión era @ClaraGrima y señaló la estafa con el siguiente mensaje. "Me acaban de robar 500 € y os lo cuento para que estéis atentos. Me ha llegado un WhatsApp (falso) de mi hermana, super informal, pidiendo que hiciera un BIZUM porque tenía que hacer un pago y no le iba la app. Lo sé, he sido ingenua. Un poco imbécil. No seáis como yo".

El estafador, aprovechando la buena intención de esta mujer, se hizo pasar por su hermana y le pidió una cantidad de dinero para realizar un pago. La excusa era que su aplicación no iba, y le pidió que le pasase el dinero a través de Bizum. Esta mujer, al no sospechar nada ni ver algún indicio de engaño, realizó el pago. Sin embargo, el dinero no acabó en su hermana, sino en otra persona.

A raíz, de esta publicación, otros usuarios también han compartido sus experiencias, afirmando que ellos también habían sido víctimas de este tipo de engaño. Otros usuarios, sin embargo, no daban crédito de cómo podían haber caído en la trampa.

Las estafas son cada vez más abundantes y variadas y hay que estar muy seguro antes de hacer clic en cualquier enlace o seguir la conversación a un extraño. Procura contactar con tus amigos o familiares para corroborar que es la misma persona, o lanzar preguntas cuya respuesta no conozca el posible estafador.