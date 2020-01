Plague Inc, el juego 'online' para crear el coronavirus

El juego de estrategia Plague Inc se ha convertido en una de las aplicaciones de móvil más descargadas, tanto en Android como en iOs. Ya se viralizó con el SARS (síndrome respiratorio agudo severo, que mató a casi 800 personas) en el 2002 y ha vuelto a pasar ahora, con una afección muy similar: el coronavirus. También tuvo su éxito cuando se desató el brote de ébola, una enfermedad mortal que aún sigue activa.



El juego consiste en crear y hacer evolucionar un patógeno para extinguir a la humanidad. Así, el jugador controla una plaga que surge del paciente cero, de modo que debe infectar y matar a todos los habitantes de la Tierra, durante la evolución de la pandemia y la adaptación a diferentes ambientes.



En el juego hay un límite de tiempo antes de que los humanos, que son el oponente, desarrollen una cura para la plaga; solo se puede ganar el juego si se contagia a todo el mundo y se pierde si los hombres logran crear una cura o se mueren todos los enfermos y aún quedan supervivientes.



Cuando aparecieron las primeras noticias sobre el coronavirus, redes como Twitter se llenaron de memes que recordaban la importancia de que la infección llegue a Islandia y Madagascar, dos de los países más difíciles de contagiar en Plague Inc.



Los propios desarrolladores del juego, Ndemic Creations, son conscientes de que cada vez que hay una epidemia o plaga de este tipo se disparan las descargas del juego. Es por ello por lo que han publicado un comunicado en el que reconocen haber recibido "muchas preguntas" y en el que intentan dar respuesta a las más comunes, como que no pueden saber cómo se comportará un virus real.



Sin embargo, sí reconocen que el juego da pautas que pueden ayudar a combatirlo. El morbo de jugar a ser un virus puede ayudar a prevenir la infección, por ejemplo, puesto que los jugadores deben comprender cómo se comporta una epidemia (para mejorarla en el juego) y cómo se combate (para evitar que la humanidad gane la batalla).



