Después de haber demostrado un práctico sentido de la supervivencia desde su controvertido lanzamiento, ‘No Man's Sky’ continúa recibiendo actualizaciones que replantean su ciclo de juego y conceptos básicos. Ahora el formato recibe el evento 'Expedición Leviathan', que pretende convertirlo en un roguelike al estilo de juegos como ‘Returnal’. La supervivencia es el centro de la expedición 7 en la que se desafía a los viajeros a escapar de un misterioso bucle temporal y con cada muerte se reinicia algo de proceso individual, pero cada intento aporta la investigación sobre el bucle temporal.

El nuevo modo de juego se basa completamente en el avance colectivo de la comunidad de jugadores: a medida que cada persona sobrevive, aumenta el progreso mundial. La previsión desde Hello Games es que gradualmente se desbloquearán elementos de mayor calidad con cada nueva vida que usen sus miembros individuales. “Nos gusta pensar que nuestras expediciones en 'No Man’s Sky' son especialmente generosas con sus recompensas, y la expedición Leviathan no es una excepción. La Whalestalker Cloak, una minifragata orgánica para tu base y una Temporal Starship Trail, por dar unos ejemplos de los tesoros que encontrarás por el camino. ¿Y la recompensa definitiva por tu esfuerzo? Una fragata orgánica impresionante que añadir a tu flota de fragatas”, comenta Sean Murray, Fundador de Hello Games.

El desarrollador también explica que la colaboración y el progreso colectivo serán los únicos elementos capaces de romper el ciclo de bucles. El nombre de la expedición también está relacionado con una misteriosa criatura del mismo nombre, cuya verdadera identidad y características se revelan gradualmente. Además de lidiar con nuevas condiciones de juego, ‘No Man's Sky’ también aumentará considerablemente su nivel de dificultad con la llegada de la actualización. Hello Games explica que todas las configuraciones se cambiarán a nivel de modo de supervivencia, lo que debería traer consigo una serie de limitaciones y preocupaciones extra para sus jugadores.

La nueva Expedición durará seis semanas, antes de que una nueva actualización llegue al juego y cambie sus reglas. Para participar en el evento, simplemente inicia una nueva Expedición de la comunidad, que debería generar de inmediato una serie de recompensas. El juego está disponible para Nintendo Switch, PlayStation 4, Xbox One, PlayStation 5, Xbox Series X y Series S y Microsoft Windows.