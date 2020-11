Adrián Barbón ha destacado que la violencia de género es una lacra que no entiende de fronteras, razas o religiones. En la declaración institucional con motivo del Día Internacional contra l Violencia de Género el presidente del Principado ha recordado a Lorena Dacuña y Susana Criado asesinadas este año en Asturias por sus parejas o ex parejas. "La sociedad al completo está llamada a tomar partido, a dar la cara, a no consentir que la mitad de la población mundial sea sometida únicamente por su condición de mujer". El Principado pone el foco este año en la desigualdad económica como forma de violencia. "2.500 mujeres renuncian cada año a sus empleos para ocuparse de atender a otras personas en ámbito familias", ha reiterado Barbón. Precisamente hoy se pone en marcha en Oviedo el Centro de Crisis para Víctimas de Abusos Sexuales y Coeducastur. El centro es un proyecto novedoso del que solo hay un referente en Madrid y Coeducastur aspira a ser una guía que ayude a educar en igualdad.