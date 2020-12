El mercado del Fontán es un ir y venir de clientes en las horas previas a Nochevieja. Las ventas han aumentado en las últimas horas pero no salvan una campaña de Navidad marcada por las restricciones de la pandemia. "Se vende mucho menos porque hay menos gente en las cenas y muchos están en ERTE así que no pueden permitirse despilfarros", apunta Susana Rico mientras atiende a una clienta en su pescadería. "Nosotros este año no nos juntamos con mis padres así que somos muchos menos. Hemos comprado lo mismo pero menos cantidad", corrobora Vicente Rodríguez. "Lo que noto es que hemos vuelto a las navidades de hace cuarenta años, la gente no lleva grandes pavos o cochinillo, compra pito de caleya y trozos pequeños de carne porque son pocos en casa", explica el elaborador Joaquín Santurio, uno de los más veteranos del mercado. En casa de Margarita Álvarez este año son la mitad por lo que el menú se adaptará al gusto de los comensales. "Preparo lo que les gusta y este año veo los precios como siempre en estas fechas, al pescado por ejemplo no te puedes acercar". Para la pescadera Noelia Berros la campaña ha ido mejor de lo que pensaba. "La gente está llevando mucho pescado de horno y hay ventas aunque van poco a poco".