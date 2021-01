San Martín cerrado por segunda vez

“Tengo ganas de que me pongan la vacuna a ver si me pongo verde, porque ya estoy negro”. Con esta franqueza se mostraba ayer el entreguín Manuel Turrado quien salió a dar un paseo por la tarde hasta los límites del concejo, ya que San Martín del Rey Aurelio se estrenaba ayer en el cierre perimetral decretado al entrar en el nivel 4+ y que se alargará hasta el 7 de febrero, siendo esta la segunda ocasión en la que el concejo queda cerrado.

Turrado aseguraba ser un fiel cumplidor de las medidas para evitar el contagio. “Salgo una vez a la semana para hacer la compra y dos a dos pan, no salgo más, aunque tengo que hacer algo de ejercicio porque tengo colesterol y soy hipertenso”, explicaba. Su intención ayer era dar un paseo hasta la zona de La Barraca y El Fielato, en la entrada de El Entrego. Sin embargo, tuvo que parar unos metros antes, ya que estos núcleos poblacionales ya pertenecen al vecino concejo de Langreo, que no tiene actualmente las restricciones de San Martín. “Prefiero no pasar, a ver si me voy a ganar una multa”, afirmaba.