"Mañana se vacuna el consejero de Ciencia y a pesar de que no soy el más joven del Ejecutivo sí soy el único al que no han llamado para la vacuna". El Presidente del Principado participó esta tarde en Mieres en la inauguración de los 25 años de la edición de las Cuencas de LA NUEVA ESPAÑA y lo hizo muy pendiente del teléfono móvil. "Lo tengo siempre listo por si me llaman", destacó. Adrián Barbón puso en valor el ritmo de vacunaciones en Asturias y destacó que la única receta para controlar la pandemia es "vacunar, vacunar y vacunar".