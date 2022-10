Beatriz Campillo, paciente oncológica: "Nunca salí a la calle sin peluca, verse bien es fundamental para la recuperación"

Cuando a Beatriz Campillo le diagnosticaron el cáncer sintió que su mundo se le venía abajo. "Es como si el puzzle que llevas haciendo toda tu vida se desmoronase y te preguntas ¿y ahora qué?". En el recuerdo de esta profesora de música del conservatorio de Oviedo estaba su madre. "Mi madre falleció a causa de un tumor de mama y la tengo muy presente, en mi caso todo fue cogido muy a tiempo y me encuentro bien aunque un poco cansada". Desde abril su vida ha sido una carrera de fondo que está llegando a su fin. "Me quedan dos semanas de radioterapia", explica. Cuando su médico le comunicó que uno de los efectos será la caída del cabello no dudó en ponerse una peluca. "Creo que verse bien es muy importante para la recuperación. Nunca he salido a la calle sin ella", asevera.