María José García Gómez se presenta como cuidadora: "Primero crie a mis hijos, luego atendí a mis padres... me dediqué toda la vida a los demás". En un momento dado decidió hacer de sus estudios de Corte y Confección en un oficio y convirtió su casa en un taller desde el que vendía con éxito. "Murió mi madre y me vine abajo". Ahora esta mujer de 53 años ha sido seleccionada por un grupo de profesionales asturianas de distintos sectores que se han puesto el reto de contribuir a mejorar su estado de ánimo con un cambio de look radical. El proceso de transformación, en el que participan una maquilladora, una médica, una peluquera y varias tiendas de ropa, ya ha comenzado y en unos días se tendrá el resultado final.