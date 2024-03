“Me han hecho mucho daño, es uno de mis peores días desde que estoy en el Avilés. Durante mi gestión no ha habido blanqueo de capitales”. Diego Baeza, presidente del Avilés, ha salido a dar explicaciones sobre su relación con Carlos Cortés, “El Charly”, para así aclarar el porque su nombre aparece en el sumario de la investigación del narcotraficante mallorquín. “Todo el mundo es consciente del solar que había aquí. No se pagaron nóminas ni los gastos, me cuesta entender que se haya utilizado al club para blanquear dinero”, señaló Baeza, que no escondió su relación con Cortés. “Tuve que llegar a un acuerdo con él para conseguir comprar el club. Él tenia firmados con José María Tejero cinco años de gestión del club y, para eliminarle de la ecuación, tuve que negociar con él”, indicó el blanquiazul, que confesó que el mallorquín “no era una persona para desconfiar