En España hay más de 300 tipos de hormigas, de las cuales una docena de ellas son invasoras de hogares. Estos insectos van en busca de una buena climatización y de comida, lo que en una casa pueden encontrar más fácilmente. La llegada del calor facilita está aparición de hormigas. La plaga comienza cuando una hormiga que se ha introducido encuentra algún resto de comida. Entonces, regresa a su hormiguero para 'informar' al resto, tras lo cual, comienzan a llegar al lugar un reguero de hormigas. Además, puede que alguna se disperse por otro lado y acabe por multiplicarse con cierta facilidad, produciendo una situación desagradable en la casa. No obstante, no debemos alarmamos, porque estos animales no trasmiten ningún tipo de enfermedad. Para evitar las apariciones de hormigas te proponemos varios remedios sencillos que puedes consultar si le das al play.