El candidato a la presidencia del FC Barcelona, Joan Laporta, ha llegado este martes a Madrid para asistir a un encuentro con socios culés en la capital. En declaraciones a los medios a su llegada a la estación de Atocha, Laporta ha bromeado con una de sus frases míticas: "Vuelvo para que volvamos a estar 'tritranquilos' y conseguir muchas Ligas, Champions, Supercopas y Mundiales de clubes", ha afirmado. Además, sobre el futuro de Messi en el club, ha asegurado que luchará para que se quede. "Haré todo lo posible para que Messi se quede en el Barça. Messi ha demostrado en muchas ocasiones que ama al Barça y me gustaría que esperara y escuchara nuestra propuesta", ha relatado. Sobre el polémico cartel junto al Bernabéu, Laporta ha explicado que "hay muchos socios que viven en Madrid y me gustaría que me votaran, es una campaña para promover la candidatura".