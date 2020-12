"Lo mejor de la San Silvestre era el ambiente en las calles": Cinco ganadores de la carrera popular analizan el año de la pandemia

No ha sido un año fácil para los deportistas asturianos. El confinamiento ha roto su ritmo de entrenamientos y aunque algunos han intentando adaptarse, el parón les ha pasado factura. En LA NUEVA ESPAÑA hemos hablado con los ganadores de la San Silvestre de Oviedo. Gijón y Avilés. Este año la carrera no llenará las calles de Asturias aunque el formato virtual o la cinta mantendrán la competición. "No va a ser lo mismo porque lo mejor de esta carrera era el ambiente en las calles", lamentan Alejandro Onís, Isabel Barreiro, Paula González, Paula Herrero y Manu Guerreiro.