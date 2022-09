El Sevilla empató a cero contra el Kobenhavn en su último partido de Champions, pero para Lopetegui, la actuación de sus chicos está más que justificada: "Hemos jugado con chavales de 20 años, de la cantera y no era sencillo, pero han hecho un buen trabajo a nivel defensivo. No recuerdo ninguna ocasión clara de ellos, al margen de la falta, y tuvimos cuatro o cinco muy claras, y eso en la Champions no es fácil. El equipo ha hecho un gran trabajo y nos lo jugaremos en el doble partido con el Dortmund", asegura.