El delantero de la selección española, Joselu, autor este jueves del gol de la victoria en la semifinal de la Nations League ante Italia, se ha mostrado muy contento por su buen momento personal, aunque no ha querido hablar sobre su futuro, cuando le han preguntado por el Real Madrid. "Sí creo que puedo ser referente en cuanto a currante. He tocado las tres mejores ligas que hay en el mundo y he disfrutado en todas. Es verdad que LaLiga se adapta mucho a mi juego. Al final la edad es un número. Sobre los rumores, ahora quiero centrarme aquí, ya hablaremos cuando acabe la estancia. A partir del lunes. Vamos a ver lo que pasa. Ayer fue un día muy bonito", ha afirmado.