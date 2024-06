Pep Guardiola ha sido hoy muy tajante al asegurar que la puerta de su posible regreso al banquillo del FC. Barcelona en un futuro próximo está "totalmente cerrada". "Somos mayores ya, hombre", se ha limitado a añadir. El técnico catalán también quiso puntualizar que lo que haya podido pasar con Xavi no es su culpa. "Llevo 10 u 11 años fuera del Barça, no soy sospechoso de nada en este sentido. ¿Comparaciones? Yo no las he hecho", ha dicho al tiempo que le ha deseado "lo mejor" en la búsqueda de su "nuevo challenge" y ha reconocido que el banquillo del FC Barcelona es "de los más complicados". También quiso suerte a Hansi Flick en el banquillo y pidió darle tiempo. "Dejad que empiece. Tiene experiencia...es una persona extraordinaria. Tiene muchas ganas de hacerlo bien, pero dejémosle. Irá ajustando", ha subrayado.