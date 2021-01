El Gobierno presentará 170 reformas en 30 capítulos a la Unión Europea a cambio de los fondos europeos, según han asegurado los líderes de CCOO y UGT. Los sindicatos se han mostrado temerosos de que el Ejecutivo vaya demasiado lejos en las reformas de pensiones y laboral para calmar a la Comisión Europea y exigen que no se ate tanto las manos: "CCOO no va a acompañar ningún proceso de negociación que no tenga márgenes”, ha asegurado Pepe Álvarez, secretario general de UGT.