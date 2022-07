El nuevo documental sobre la herencia de Rocío Jurado ha levantado ampollas entre sus familiares y ha vuelto a poner en el ojo del huracán a sus hijos. No obstante, no todo son malas noticias tal y como se ha podido ver a través del Instagram oficial de Rocío Flores. La influencer y colaboradora ha compartido varios stories en los que se la ve, mas radiante que nunca, disfrutando con un grupo de amigos y celebrando la llegada de un nuevo miembro de la familia. "Que ganas de verte la carita", ha escrito la joven". Una feliz noticia de la que la hija de Antonio David y Rocío Carrasco no deja de presumir en su cuenta de Instagram tal y como ha demostrado en otras ocasiones. La nieta de "la más grande" también ha querido desmentir la relación especial que la une a uno de los amigos de su círculo mas íntimo. "A mucha gente se le olvida que existe la amistad entre hombres y mujeres, siempre me he llevado mejor con los hombres", desvela en un post que es toda una declaración de intenciones de la joven sobre las imágenes que puedan aparecer en un futuro cercano.