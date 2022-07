Carmen Lomana no tiene pelos en la lengua a la hora de denunciar las situaciones cotidianas con las que no está de acuerdo. Ahora la socialité se ha encontrado con el cierre de la sala VIP del AVE en Atocha y la lanzado un contundente mensaje contra la Ministra de Transportes: "Señora Ministra, usted hace cosas que no entiendo", comienza explicando. "La sala VIP la usa mucha gente y me parece ridículo que esté cerrada igual que me parece ridículo que sigan obligando a llevar mascarilla en el transporte público", defiende. Sus declaraciones han incendiado las redes.