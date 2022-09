Cuando parecía que Laura Escanes ya no podía estrenar un look diferente, comienza el curso con un castaño cobrizo que ha arrasado entre sus fans. Un inesperado cambioque ha dejado reflejado en una grabación, en la que no solo nos ha desvelado el resultado final, sino también todo el proceso. “Un 31 de agosto, para empezar por todo lo alto septiembre”, titulaba Escanes a esta publicación.