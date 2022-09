Makoke se ha sometido a un nuevo tratamiento estético para solucionar un problema que la tenía bastante acomplejada y ante el que no ha dudado en pasar por quirófano. La ex de Kiko Matamoros ha compartido el antes y el después de un proceso que ha dejado bastante sorprendidos a sus seguidores. "¿No tenías problemas de dinero?", "Hacienda te espera", "Paga lo que debes", son algunos de los comentarios más repetidos. Y es que la exmodelo ha confesado que no pasa por su mejor momento, económicamente hablando.